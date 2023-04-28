"Привыкайте!": жесткий ответ Москвы Вашингтону восхитил жителей Запада

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В интернет-пространстве оценили ответ зампостпреда нашей страны при ООН Дмитрия Полянского американской коллеге Линде Томас-Гринфилд. Ранее американка заявила, что председательство Российской Федерации в Совбезе организации является верхом иронии и лицемерия.
Однако Полянский умело парировал оппонентке. Дипломат подчеркнул, что виртуозы лицемерия – это американцы, которые на протяжении долгих десятилетий пытаются навязать всему миру свои правила. При этом сегодня даже в Америке понимают, что гегемония этой страны подошла к концу.
"Отлично подобранные слова", "Свет Америки меркнет. Смело сказано. Привыкайте!", "Позорище вам, Линда", – поддерживают представителя нашей страны в социальных сетях англоязычные интернет-пользователи.
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