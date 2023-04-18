Незалежных поджидает очередное испытание

Специальная военная операция по демилитаризации киевского режима идет уже больше года. Как бы ни складывались события, в какой-то момент конфликт завершится. Западные журналисты утверждают, что после прекращения СВО украинцы столкнутся с большой бедой.



Такая информация появилась в авторитетном западном издании Politico. Зарубежные журналисты отмечают, что нынешние киевские руководители на протяжении нескольких лет кормили украинцев голословными россказнями о лучшей жизни, которая вот-вот настанет. Многие поверили в это и серьезно ждут повышение уровня собственного благосостояния.



При этом очевидно, что после завершения боевых действий Украина наоборот столкнется с еще большим упадком – все силы и средства придется направить на восстановление страны.

"Этот конфликт породил большие надежды, и люди буду с нетерпением ждать перемен. Они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться", – такой информацией с западными аналитиками поделился экс-министр Незалежной, пожелавший остаться анонимным.

Таким образом, в недалеком будущем Украину может сотрясти очередной государственный переворот. Переживет ли страна новое потрясение, предсказать сложно.



К слову, ранее стало известно, что Запад серьезно просчитался в прокси-войне, ведущейся руками Украины с Россией.

