Украине грозит новый переворот – Politico

Украине грозит новый переворот – Politico
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Незалежных поджидает очередное испытание

Специальная военная операция по демилитаризации киевского режима идет уже больше года. Как бы ни складывались события, в какой-то момент конфликт завершится. Западные журналисты утверждают, что после прекращения СВО украинцы столкнутся с большой бедой.

Такая информация появилась в авторитетном западном издании Politico. Зарубежные журналисты отмечают, что нынешние киевские руководители на протяжении нескольких лет кормили украинцев голословными россказнями о лучшей жизни, которая вот-вот настанет. Многие поверили в это и серьезно ждут повышение уровня собственного благосостояния.

При этом очевидно, что после завершения боевых действий Украина наоборот столкнется с еще большим упадком – все силы и средства придется направить на восстановление страны.

"Этот конфликт породил большие надежды, и люди буду с нетерпением ждать перемен. Они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться", – такой информацией с западными аналитиками поделился экс-министр Незалежной, пожелавший остаться анонимным.

Таким образом, в недалеком будущем Украину может сотрясти очередной государственный переворот. Переживет ли страна новое потрясение, предсказать сложно.

К слову, ранее стало известно, что Запад серьезно просчитался в прокси-войне, ведущейся руками Украины с Россией.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
новости партнеров

После проигрыша на Украине Запад нанесет мощный удар по России – разведчик США

Специалист раскрыл планы американцев

Американский полковник дал дельный совет загнанным в угол всушникам

Многие в США способны адекватно оценить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей