Париж подготовил свой план урегулирования ситуации

Конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, тревожит все международное пространство. Западные политики поняли, как сильно они просчитались в своем расчете на ослабление России руками украинских боевиков. Теперь в Европе активно ищут способ выйти из щекотливого положения.



Так, французские эксперты подготовили свой план урегулирования ситуации. Такую информацию распространяет авторитетное американское издание Bloomberg. Журналисты утверждают, что лидер Пятой республики Эммануэль Макрон уже передал французский план урегулирования китайской стороне.



В стратегии Парижа мирные переговоры Москвы и Киева должны начаться уже этим летом, передает информационный ресурс РИА ФАН. Французы рассчитывают, что их план будет принят обеими сторонами.



Напомним, после встречи глав Франции и Китая стороны договорились продолжить диалог по украинскому конфликту. Так, Пекин предложил Парижу подготовить свой план урегулирования ситуации.



К слову, ранее стало известно, что украинскому государству грозит новый переворот.

