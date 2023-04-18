Песенка Киева спета

На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Однако многие эксперты понимают, что исход конфликта уже предрешен. С громким заявлением по поводу происходящего выступил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.



Американский эксперт заявил, что сегодня абсолютно понятно: украинское государство не только не в состоянии достойно вести боевые действия, но и уже не сможет пережить затянувшийся конфликт. Незалежную ждет полное обрушение.

"Россия побеждает. Этот конфликт закончен. Украинская армия потерпела крах в Артемовске", – подчеркнул разведчик.

Риттер отметил, что такая незавидная участь ждет Украину из-за действий местного президента Владимира Зеленского и его западных кураторов. Москва готова идти на переговоры, что помогло бы сохранить Незалежную, однако киевский режим противится и только ухудшает без того плачевное положение украинцев.



Тем временем, самоотверженные российские медики продолжают спасать жизни бойцов и мирных жителей в зоне спецоперации. Эпичные кадры публикует "Пятый канал".