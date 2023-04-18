"Конфликт окончен": американский разведчик красочно описал судьбу Украины

"Конфликт окончен": американский разведчик красочно описал судьбу Украины
Фото: www.unsplash.com
Песенка Киева спета

На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Однако многие эксперты понимают, что исход конфликта уже предрешен. С громким заявлением по поводу происходящего выступил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.

Американский эксперт заявил, что сегодня абсолютно понятно: украинское государство не только не в состоянии достойно вести боевые действия, но и уже не сможет пережить затянувшийся конфликт. Незалежную ждет полное обрушение.

"Россия побеждает. Этот конфликт закончен. Украинская армия потерпела крах в Артемовске", – подчеркнул разведчик.

Риттер отметил, что такая незавидная участь ждет Украину из-за действий местного президента Владимира Зеленского и его западных кураторов. Москва готова идти на переговоры, что помогло бы сохранить Незалежную, однако киевский режим противится и только ухудшает без того плачевное положение украинцев.

Тем временем, самоотверженные российские медики продолжают спасать жизни бойцов и мирных жителей в зоне спецоперации. Эпичные кадры публикует "Пятый канал".



К слову, сегодня, 18 апреля, стало известно, что Париж рассчитывает на проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом уже этим летом. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: YouTube-каналу U.S. Tour of Duty ✓ Надежный источник
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