Штурмовики выдавливают остатки ВСУ к западным окраинам Бахмута

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Штурмовые подразделения "Вагнера" взяли под свой контроль еще три квартала Бахмута – на севере, юге и в центре города. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны России.
Согласно приведенным данным, штурмовики действовали при поддержке ВДВ и южной группировки ВС России. Прикрытие обеспечивало штурмовикам защиту с флангов.
В оборонном ведомстве уточнили, что боевая авиация с артиллерийскими расчетами пресекли попытки противника контратаковать у Часова Яра и Константиновки.
За сутки авиация совершила шесть вылетов, обеспечив поддержку штурмовикам. Артиллерия же выполнила за тот же срок 63 огневые задачи.
Активно работают артиллерия и авиация