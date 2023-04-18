Штурмовики выдавливают остатки ВСУ к западным окраинам Бахмута

Штурмовики выдавливают остатки ВСУ к западным окраинам Бахмута
Фото: t.me/orchestra_w
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Противник отступает

Штурмовые подразделения "Вагнера" взяли под свой контроль еще три квартала Бахмута – на севере, юге и в центре города. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны России.

Согласно приведенным данным, штурмовики действовали при поддержке ВДВ и южной группировки ВС России. Прикрытие обеспечивало штурмовикам защиту с флангов.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевая авиация с артиллерийскими расчетами пресекли попытки противника контратаковать у Часова Яра и Константиновки.

За сутки авиация совершила шесть вылетов, обеспечив поддержку штурмовикам. Артиллерия же выполнила за тот же срок 63 огневые задачи.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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