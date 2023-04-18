Зеленский персонально отомстил Путину на поездку в зону СВО

"Президент мира" попытался повторить ход конкурента

Украинский лидер Владимир Зеленский отправился на позиции ВСУ на Авдеевском направлении. На месте глава Незалежной заслушал доклад командующего украинской группировкой "Донецк", в котором прозвучала сводка ВСУ по ситуации "в районе ответственности".

В офисе президента Украины сообщили, что после доклада глава государства раздал награды военнослужащим.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин отправился в зону специальной военной операции – по информации пресс-секретаря президента, поездка состоялась 17 апреля.

Глава РФ отправился в штаб группировки "Днепр" в Херсонской области, а также штаб нацгвардии "Восток" Луганской Народной республики. На следующий день на авдеевское направление, где российские войска практически взяли противника в "огневой мешок", в подконтрольную украинской армии зону отправился Зеленский.

Источник: Спутник ✓ Надежный источник
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