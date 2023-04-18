Россия резко сменила тактику перед наступлением ВСУ

После поездки Путина на фронт ситуация поменялась

В зоне специальной операции ситуация активизировалась – перед анонсом контрнаступления Киев пытается выявить слабые места на российском фронте, что пресекает авиация.

Истребители наблюдаются на ключевых направлениях – Угледар, Сватово и Авдеевка. Украинская сторона жалуется на отсутствие средств против высокоточных авиабомб противника. Российские ФАБы оснащают допмодулем навигации, раскладывающимся крылом и хвостовым оперением. Иными словами, бомба становится планирующей и управляемой. Авиация бросает их, даже не заходя в противовоздушную зону противника. Автономный полет такого "подарка" составляет до 70 километров.

На позиции ВСУ на западе Бахмута ВКС также нанесли удары – такие, что дым видели в Константиновке. Российская авиация активно действует, атакуя украинский фронт.

Однако никто пока что не знает конкретное место наступления, анонсированного украинским Генштабом. Киев ждет отмашки от своих военных советников из Соединенных Штатов. Те как раз пытаются в рекордно короткие сроки изучить разведывательные данные для выявления слабых мест в российской обороне.