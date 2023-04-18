The Guardian: НАТО готовит из Украины ядерный полигон

The Guardian: НАТО готовит из Украины ядерный полигон
Фото: Alex Chan Tsz Yuk/www.globallookpress.com
Лондон обещает "накачивать" ВСУ оружием до последнего

Запад предпринимает меры на случай ответа Российской Федерации перед ожидаемым наступлением украинских войск. По информации The Guardian, Лондон уже обещает Киеву дополнительные поставки оружия, если у Украины наступит "черный день".

На Западе не исключают, что Россия может применить ядерное оружие, включая соответствующий "шантаж" с кибернетическими атаками.

Во время недавнего саммита "Большой семерки" участники обменялись мнениями по ситуации на Украине. Так, лидеры стран Запада обсудили возможные перспективы урегулирования ситуации на Украине. Премьер Британии Риши Сунак тогда же сообщил, что все должно завершиться дипломатией.

Однако, говорится в материале, Запад готов прекратить конфликт только на условиях фактического поражения и унижения России – если та выведет войска из Крыма, а Запад предоставит Украине "инструменты для завершения работы".

По словам политолога Леонида Ивашова, поездка Владимира Путина в зону СВО означает готовность Кремля "мобилизовать общество" и поднять боевой дух армии, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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