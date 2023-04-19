Медведев пообещал наказать Южную Корею за помощь ВСУ

Москва готова оказать "услугу за услугу"

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на инициативу Сеула помочь Киеву в поставках оружия. Чиновник ехидно прокомментировал желание Южной Кореи "помочь нашим врагам", напомнив, что совершенно недавно азиатское государство настаивало на полном отказе от подобных инициатив.

По словам Медведева, Россия готовит такого же рода сюрприз – у Корейской народной демократической республики также в скором времени появятся "новейшие образцы российского оружия".

"Что называется, услуга за услугу", – добавил Медведев.

Ранее глава южнокорейского Института евразийских исследований Пак Пён Хван сообщил, что Сеул уже принял решение о поставках оружия для Киева – теперь власти готовятся огласить его для общественности.