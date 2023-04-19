Армия ВСУ в Бахмуте попала в "огневой мешок"

Украинские подразделения в окружении у ВДВ

Министерство обороны России отчиталось о выполненных задачах в зоне специальной операции. Так, штурмовые подразделения "Вагнера" выдавливают к западным окраинам противника. За сутки штурмовики захватили еще три квартала в городе.

Воздушно-десантные войска обеспечивает прикрытие "Вагнеру" с северной и южной сторон – фактически, на этих направлениях Артемовск блокирован.

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", ВСУ выпустили четыре ракеты по городу Шахтерску в ДНР примерно в три часа дня. Обстрел велся, по некоторым данным, из Константиновки.