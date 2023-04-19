Армия ВСУ в Бахмуте попала в "огневой мешок"

Армия ВСУ в Бахмуте попала в "огневой мешок"
MOD Russia/www.globallookpress.com
Украинские подразделения в окружении у ВДВ

Министерство обороны России отчиталось о выполненных задачах в зоне специальной операции. Так, штурмовые подразделения "Вагнера" выдавливают к западным окраинам противника. За сутки штурмовики захватили еще три квартала в городе.

Воздушно-десантные войска обеспечивает прикрытие "Вагнеру"  с северной и южной сторон – фактически, на этих направлениях Артемовск блокирован.

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", ВСУ выпустили четыре ракеты по городу Шахтерску в ДНР примерно в три часа дня. Обстрел велся, по некоторым данным, из Константиновки.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Лавров ткнул Вашингтон носом в безобразную правду

Сущность США ни для кого не секрет

Спастись невозможно: Армия России обрушила на ВСУ воздушное супероружие

Участи противника не позавидуешь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей