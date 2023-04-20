Российская авиация резко активизировалась в Бахмуте

В день ВКС совершают несколько десятков вылетов

Появление высокоточных боевых припасов с дефицитом зенитных снарядов у украинской армии дали российской авиации еще большее преимущество. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что теперь ВКС действуют в зоне специальной операции, применяя планирующие бомбы с дальностью до 60 километров.

Фактически, в такой зоне украинская ПВО не представляет эффективности. Соответствующая ситуация уже складывается в Артемовске, где у противника нет основательной противовоздушной обороны – ВСУ могут применять лишь переносные ЗРК, отмечает "Свободная Пресса".

По некоторой информации, украинские войска испытывают дефицит в зенитных ракетах для советских комплексов противовоздушной обороны. А потому пытаются их беречь.

Именно поэтому, указал Леонков, Киев постоянно настаивает на расширении западной военной помощи с передачей ПВО. Однако такие снаряды до фронта доезжают не слишком быстро. Нужно также понимать, что командование попытается сохранить ракеты для контрнаступления, пишет "Радио 1".

С середины апреля российская авиация все чаще атакует противника в районе Бахмута. По информации Министерства обороны России, за это время ВКС успели совершить 89 вылетов, а 17 апреля позиции ВСУ были атакованы 22 раза.

Телеканал "360" сообщает, что украинские Су-25 был сбит из переносного ЗРК "Игла" в районе Угледара при попытке атаковать позиции российских войск.