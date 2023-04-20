Генсек НАТО срочно прилетел в Киев разбираться с рухнувшим спутником

Генсек НАТО срочно прилетел в Киев разбираться с рухнувшим спутником
Йенс Столтенберг. Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/www.globallookpress.com
От Зеленского требуют объяснений

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приехал в Киев с рабочим визитом, о чем стало известно сегодня, 20 апреля. 

Днем ранее над Киевом было зафиксировано необычное падение неизвестного объекта в небе – космическое агентство Украины заявило, что причиной стал вход космического тела в плотные слои атмосферы.

Ярчайшую вспышку наблюдали местные жители. Медиа сообщали о взрывах в небе, публикуя видеозапись с падением объекта. В регионе объявили воздушную тревогу. В администрации Владимира Зеленского сначала заявили о результате украинской противовоздушной обороны, однако позднее публикация была удалена. Глава военной администрации Киева Сергей Попко выразил уверенность, что с неба якобы упал космический спутник американского агентства NASA, которое поспешило с опровержением информации.

 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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