Генсек НАТО срочно прилетел в Киев разбираться с рухнувшим спутником

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приехал в Киев с рабочим визитом, о чем стало известно сегодня, 20 апреля.
Днем ранее над Киевом было зафиксировано необычное падение неизвестного объекта в небе – космическое агентство Украины заявило, что причиной стал вход космического тела в плотные слои атмосферы.
Ярчайшую вспышку наблюдали местные жители. Медиа сообщали о взрывах в небе, публикуя видеозапись с падением объекта. В регионе объявили воздушную тревогу. В администрации Владимира Зеленского сначала заявили о результате украинской противовоздушной обороны, однако позднее публикация была удалена. Глава военной администрации Киева Сергей Попко выразил уверенность, что с неба якобы упал космический спутник американского агентства NASA, которое поспешило с опровержением информации.
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