"Солнцепеки" испепеляют позиции ВСУ под Авдеевкой

"Солнцепеки" испепеляют позиции ВСУ под Авдеевкой
MOD Russia/www.globallookpress.com
Термобарические припасы превращают в уголь укрепления противника

Российские войска активно применяют "Солнцепеки" в зоне специальной операции. Огнеметные системы прикрывают подразделения, уничтожая позиции противника на укрепленных участках, а также сжигая его подземные позиции в направлении Авдеевки.

Военкор Семен Еремин указал, что "Солнцепеки" незаменимы во взломе позиций противника – даже в небольших населенных пунктах, где укрепились лишь украинские силы. В поставленной боевой задаче уничтожить все три опорника подразделения справились – после этого в ход пошли "Солнцепеки", использующие термобарическое оружие, передает "Пятый канал".

"Гарь летит. Уже видны вспышки разрывов вдалеке" – заключает военкор.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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