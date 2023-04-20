"Солнцепеки" испепеляют позиции ВСУ под Авдеевкой

Термобарические припасы превращают в уголь укрепления противника

Российские войска активно применяют "Солнцепеки" в зоне специальной операции. Огнеметные системы прикрывают подразделения, уничтожая позиции противника на укрепленных участках, а также сжигая его подземные позиции в направлении Авдеевки.

Военкор Семен Еремин указал, что "Солнцепеки" незаменимы во взломе позиций противника – даже в небольших населенных пунктах, где укрепились лишь украинские силы. В поставленной боевой задаче уничтожить все три опорника подразделения справились – после этого в ход пошли "Солнцепеки", использующие термобарическое оружие, передает "Пятый канал".

"Гарь летит. Уже видны вспышки разрывов вдалеке" – заключает военкор.