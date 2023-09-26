Германия крупно подставила Украину с поставками вооружения

Немцы даже не стали скрывать произошедшего

Берлин, который в самом начале спецоперации категорически отказывался поставлять ВСУ военную технику, опасаясь мести России, теперь является одним из основных спонсоров конфликта на Украине. Немецкие власти в числе первых передали Киеву танки и другое вооружение, но, как оказалось в этом были свои подводные камни.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американским журналистам призналась, что они крупно подставили Украину с поставками. Дело в том, что значительная часть передаваемой военной техники давно пришла в негодность, и власти об этом прекрасно знали.

"Что-то из нашей помощи было очень старых образцов, мы знали, и говорили это в начале, что что-то особо и не работало", – приводит ее слова RT.

Она отметила, что военных конфликтов в Европе давно не было, поэтому вооружение простаивало, приходя в негодость. В результате украинцы даже отказывались использовать немецкую технику на поле боя, сообщает телеканал "360".

Сейчас же Берлин хочет придерживаться иного подхода, отправляя на Украину то, что поможет в противостоянии с российскими войсками. Это касается и дальнобойных ракет Taurus, которые до сих пор не поступили в распоряжение ВСУ. Как заявила Бербок, сперва немецкие специалисты хотят убедиться, что украинцы смогут управлять этим вооружением. Сколько это займет времени она не знает.

Ранее глава МИД Германии Бербок сделала резкое заявление о Владимире Путине.