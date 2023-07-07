Немка озвучила позицию Берлина

Европейские деятели продолжают с особым удовольствием обвинять нашу страну во всех грехах. С жестким заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступила руководительница главного внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.



Так, высокопоставленная немка объявила, что наша страна остается чуть ли не главной угрозой миру и безопасности в европейской зоне. Бербок отдельно подчеркнула, что страшная опасность исходит именно от главнокомандующего Владимира Путина. В фантазиях немки наш президент якобы вынашивает коварные планы чуть ли не по захвату всей Европы.

"В обозримом будущем Россия под руководством Путина останется угрозой миру", – высокопарно подчеркнула руководительница немецкого министерства.

Бербок обратилась к своим европейским коллегам с призывом продумать стратегию "обороны" от нашей страны.



Тем временем, европейские страны продолжают бить по российскому государству санкционной дубиной. Впрочем, такие рестркции редко достигают желаемого эффекта. Так, Финляндия считает бесполезным уход своих компаний из России. Об этом сообщает телеканал "360".

