Маск раскрыл свой прогноз на 2024 год

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Американский бизнесмен Илон Маск известен своим одиозным взглядом на жизнь – во многом благодаря этому ему и удалось построить собственную империю. Для некоторых людей он является важным авторитетом, к его мнению прислушиваются. Особенно многим интересно, какой прогноз он может дать на последующие 12 месяцев.
В соцсетях у Илона Маска спросили, когда закончится весь ужас, который принесли с собой последние четыре года. В ответ бизнесмен заявил, что питать благоприятных надежд не стоит – вероятнее всего, 2024-ый окажется более безумным, чем предыдущие, указывает "Радио 1".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Маск заступился за бывшую жену Джонии Депа и помог ей сохранить карьеру.
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