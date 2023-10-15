Как коллеги издвались над Эмбер Херд после суда с Деппом

Звезду многие обвиняли в клевете на своего партнера

Скандальный суд между бывшими возлюбленными Эмбер Херд и Донни Деппом подошел к концу, правосудие заняло позицию актера. Еще во время разборок актриса подвергалась нападкам со стороны общественности, и, как выяснилось, это не было последней ее проблемой.

Коллеги по съемочной площадке фильма "Аквамэн" тоже издевались над Херд. Больше всего ей доставалось от экранного партнера Джейсона Момоа, который исполняет главную роль. Видеть ее в проекте не хотел и режиссер картины Джеймс Вон.

Однажды Момоа заявил, что хочет добиться увольнения актрисы. Он устраивал ей различные провокации, чтобы вывести из себя – к примеру, переодевался в костюм Джонни Деппа, чтобы подкалывать.

"Никто не мог сделать со мной селфи на съемочной площадке из-за отключения света", – говорила Херд своему психотерапевту.

Однажды Вону даже удалось добиться решения об увольнении звезды от компании Warner Bros. Но окончательного вердикта вынести так и не удалось. За Эмбер вступился бывший возлюбленный, Илон Маск, который написал письмо с угрозами в адрес руководства съемочной студии. Он утверждал, что готов полностью уничтожить их компанию, если они пойдут на этот шаг.

Мера возымела эффект, Эмбер Херд оставили во второй части "Аквамена", хотя значительная часть сцен с ее участием была вырезана. Даже в трейлере картины актрису включили всего на полсекунды в самом конце.