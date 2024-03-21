Украинец превратил фамилию китайца в матерное слово

Киевские деятели давно забыли (а может, никогда и не знали) законы дипломатии. Грандиозный скандал разгорелся вокруг странного выступления главы Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексея Данилова. Он опустился до того, что нецензурно выругался в адрес специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя.



Гнев украинца вызвала позиция Пекина по мирным переговорам. Ранее Ли Хуэй объявил, что Поднебесная не видит особого смысла в проведении переговоров без участия России и может их бойкотировать. Украинец решил высказаться по этому вопросу и был предельно груб.

Данилов пафосно объявил, что никакие третьи страны не имеют права решать судьбу Украины и диктовать ей, в каких условиях проводить мирные переговоры. При этом он позволил себе пренебрежительно высказаться о китайском дипломате. Данилов сделал вид, что не помнит имени Ли Хуэя. Он проговорил фразу "Как там его … ?" превратив фамилию китайского дипломата в матерное слово. Как на это отреагируют власти КНР, пока неизвестно.

К слову, ранее в украинском МИД раскрыли тайный смысл дерзкого заявления Парижа о России.