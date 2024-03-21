Украина остается в центре внимания

Киевский режим продолжает выпрашивать деньги и вооружение у своих западных союзников. Очевидно, что без поддержки с их стороны дела украинского государства будут плохи. Однако союзники режима тоже начинают страдать из-за сложившейся ситуации. Так, на неожиданный удар пожаловались в Лондоне.



В Министерстве обороны Великобритании заявили, что из-за одного решения по Вооруженным силам Незалежной Лондон оказался в весьма неприятной ситуации. Выяснилось, что серьезно пострадала репутация королевства.

Дело в том, что британцы решили не слишком сильно тратиться на поддержку киевского режима. Этот шаг вызвал огромное недовольство у других игроков международной арены, а также у самих украинцев.

Британские военные подчеркивают, что из-за недостаточной помощи Украине репутация страны очень сильно пострадала. Теперь на нее косо смотрят другие государства, положение Лондона на международной арене ухудшилось.

"Европейские союзники отрекаются от Британии после того, как она не смогла предоставить достаточную военную помощь и политическую поддержку Украине", – объявили в ведомстве.

К слову, ранее из-за дерзкого высказывания представителя киевского режима разгорелся международный скандал. Украинец превратил фамилию китайца в матерное слово.