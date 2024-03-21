Россия ударила гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центрам принятия решений ВСУ

Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили командные центры ВСУ
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По территории Украины была нанесена массированная атака

Сегодня, 21 марта, стало известно, что российские военные нанесли мощные удары по территории украинского государства. Были поражены командные центры Вооруженных сил Незалежной. Такой информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.

Сообщается, что мощный удар по противнику был нанесен бойцами Воздушно-космических сил. На пункты принятия решений ВСУ обрушились смертоносные российские "Кинжалы". Также были уничтожены базы материального обеспечения незалежных войск, пункты размещения украинских боевиков и их зарубежных помощников.

Напомним, перед проведением выборов главы российского государства украинский противник резко нарастил агрессию. По мирным приграничным городам России наносились мощные удары, что привело к жертвам и раненым.

Глава нашей страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что не будет отвечать бьющему по мирным городам врагу "тем же", однако ответ обязательно последует. Такую массированную атаку по командным пунктам противника можно расценивать как удар возмездия.

К слову, ранее союзник киевского режима получил неожиданный удар из-за одного решения по ВСУ. В Лондоне заявили о падающей репутации из-за слабой помощи в адрес украинской армии.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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