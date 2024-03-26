Глава "Ростелекома": большинство звонков мошенников поступает из Днепропетровска

Стало известно, откуда звонят "банковские сотрудники" и "следователи"

Вряд ли в России найдется человек, которому не довелось пообщаться с телефонными мошенниками. Обманщики прозванивают россиян с завидной регулярностью. Сложно представить, сколько всего звонков от мошенников было совершено по российским номерам. Теперь же стало известно, откуда звонят "банковские сотрудники" и "следователи".

Любопытной информацией с общественностью поделились в "Ростелекоме". Руководитель организации Михаил Осеевский сообщил, что своего рода логовом телефонных мошенников оказался украинский город Днепропетровск. Именно оттуда идет основной объем мошеннических звонков.

В Днепропетровске сосредоточены кол-центры злоумышленников, которые звонят россиянам, представляются сотрудниками банков, прокурорами, следователями и так далее. Все это преступники делают для того, чтобы выяснить персональные данные гражданина и завладеть его денежными средствами. Либо же для того, чтобы сподвигнуть человека на нарушение закона.

"Относиться к этому надо как к одному из элементов той войны, которая идет – очень серьезно, очень ответственно", – добавил глава компании.

К слову, ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему кражи денег у россиян. Защищать личные данные надо особо тщательно.