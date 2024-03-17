Грозит каждому: мошенники придумали новую схему кражи денег у россиян

Защищать личные данные надо особо тщательно

Мошенничество развивается вместе с техническим прогрессом. Недавно, но очень успешно жулики выучились воровать номера мобильных телефонов россиян. Кража номера дает им доступ к смартфону, в онлайн-банки и позволяет даже взять кредиты на имя хозяина номера.

Угоняют заветные цифры методом подмены или восстановления встроенной цифровой карты eSIM. Если данные уже где-то были скомпрометированы, они связываются с жертвой и выманивают код для подтверждения двухфакторной аутентификации. А после переносят номер с сим-карты обманутого на свой телефон, лишая хозяина доступа к номеру. Прежде мошенники перевыпускали сим-карты, обращаясь в салоны операторов, но эту схему прикрыли.

Украсть номер очень выгодно, ведь с его помощью можно зайти в онлайн-кабинеты банков, снять деньги, оформить кредиты и так далее. Кроме того, доступ к номеру означает доступ к мессенджерам и информации, которая в них содержится, а это возможность, например, шантажировать или выпрашивать деньги от имени владельца аккаунта.

Если с номером начало происходить странное – например, спрашивают, правда ли вы хотите перевыпустить симку, или взять кредит, следует сразу же позвонить оператору и заблокировать карту. В случае потери или кражи – то же самое. Вынимать симку нужно, если сдается телефон на ремонт.

Еще один вариант защиты – написать в салоне оператора сотовой связи заявление, что любые манипуляции с сим-картой – тот же перевыпуск – допускается только при личном визите хозяина номера. Тогда даже добытый скан паспорта мошеннику не поможет.

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