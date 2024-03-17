Мошенники придумали новую схему кражи денег у россиян с помощью сим-карт

Грозит каждому: мошенники придумали новую схему кражи денег у россиян
Фото: freepik.com/
Защищать личные данные надо особо тщательно

Мошенничество развивается вместе с техническим прогрессом. Недавно, но очень успешно жулики выучились воровать номера мобильных телефонов россиян. Кража номера дает им доступ к смартфону, в онлайн-банки и позволяет даже взять кредиты на имя хозяина номера.

Угоняют заветные цифры методом подмены или восстановления встроенной цифровой карты eSIM. Если данные уже где-то были скомпрометированы, они связываются с жертвой и выманивают код для подтверждения двухфакторной аутентификации. А после переносят номер с сим-карты обманутого на свой телефон, лишая хозяина доступа к номеру. Прежде мошенники перевыпускали сим-карты, обращаясь в салоны операторов, но эту схему прикрыли.

Украсть номер очень выгодно, ведь с его помощью можно зайти в онлайн-кабинеты банков, снять деньги, оформить кредиты и так далее. Кроме того, доступ к номеру означает доступ к мессенджерам и информации, которая в них содержится, а это возможность, например, шантажировать или выпрашивать деньги от имени владельца аккаунта.

Если с номером начало происходить странное – например, спрашивают, правда ли вы хотите перевыпустить симку, или взять кредит, следует сразу же позвонить оператору и заблокировать карту. В случае потери или кражи – то же самое. Вынимать симку нужно, если сдается телефон на ремонт.

Еще один вариант защиты – написать в салоне оператора сотовой связи заявление, что любые манипуляции с сим-картой – тот же перевыпуск – допускается только при личном визите хозяина номера. Тогда даже добытый скан паспорта мошеннику не поможет.

Ранее мы писали, что делать с найденной банковской картой.

Источник: Facct ✓ Надежный источник
По теме

Что происходит в Белгороде: в городе снова раздались взрывы

Украинцы продолжают обстреливать регион

Самолет министра обороны Британии был атакован: во всем винят Россию

На борту перестала работать навигационная система

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей