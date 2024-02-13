Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

От деяний мошенников страдают как пенсионеры, так и молодые люди. Многие, попадаясь на уловки злоумышленников, берут кредиты, продают ценные вещи и переводят им кровно нажитые сбережения. Однако звонки мошенников на свой телефон можно прекратить, сообщил специалист в сфере информационной безопасности Виталий Фомин. Он назвал три шага, которые помогут это сделать.

Эксперт рекомендует начать с главного — минимизировать риск попадания вашего номера в базу, которой пользуются злоумышленники. По словам Виталия, сделать это можно, ответственнее относясь к личной информации. Так, специалист советует не размещать данные о себе, в том числе номер телефона, в социальных сетях.

Вторым шагом на пути к безопасности эксперт назвал надежную защиту ваших аккаунтов. Фомин считает, что следует придумывать сложные пароли с разнообразным количеством символов, а также регулярно их обновлять.

Третье, на что следует обратить внимание — надежность мобильного оператора. Часто данные о своих абонентах сливают именно недобросовестные поставщики услуг связи, сообщил специалист.

Виталий также рекомендовал использовать специальные приложения, которые помогут определить, кто вам звонит. Номера злоумышленников чаще всего помечаются как небезопасные.

Ранее специалисты рассказали, какие приложения следует удалить с телефона. Эксперты считают, что из-за них есть риск лишиться денег.