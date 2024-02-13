Эксперты назвали опасные приложения на телефоне: есть риск потерять деньги

Эти программы есть в каждом смартфоне

Мы живем в веке, когда телефонное и интернет-мошенничество процветают как никогда. Потерять все свои сбережения можно, просто назвав код из СМС не тому человеку на другом конце провода. Специалисты “Роскачества” считают, что нужно быть осторожными, даже устанавливая на свой смартфон приложения. По их словам, есть те, что регулярно воруют важные данные. Из-за этого можно не только остаться без денег, но и столкнуться с другими проблемами.

Эксперты считают, что к таким приложениям в первую очередь относятся все программы, позволяющие обойти алгоритмы социальных сетей. Стоит несколько раз подумать, прежде чем установить софт, позволяющий узнать, кто посещал ваш аккаунт.

В список небезопасных приложений попали так называемые менеджеры паролей. С их помощью можно сгенерировать сложную комбинацию цифр, букв и символов, которую в последующем многие используют для входа в свои аккаунты. Однако такой способ небезопасен, считают специалисты. Они также призвали не скачивать приложения для монтажа видео и фото.

Эксперты уверены, разумная установка приложений на свой смартфон способна уберечь ваши сбережения, личные данные и нервные клетки. Они также рекомендовали пользоваться только официальными магазинами для скачивания программ.

Ранее стало известно, что мошенники звонят людям и сообщают о наличии у них налоговой задолженности.