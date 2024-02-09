Центробанк выявил тысячи финансовых пирамид в российском Интернете

Финансовые пирамиды в Сети набирают у россиян популярность
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sunan Wongsa-ng/www.globallookpress.com
Криптомошенники и нелегальные кредиторы пользуются низкой финансовой грамотностью населения

Центральный банк сообщает о резком росте участников финансового рынка, использующих криптотематику. В прошлом году практически все организации, работающие по принципу пирамиды, вместе с брокерами-нелегалами предлагали вложиться пользователям Интернета во внутренние токены (цифровые активы, которая не является криптовалютой, однако предлагают некоторый актив за реальные деньги).

Финансовый регулятор за прошлый год выявил более 5,7 тысячи организаций, проектов и ИП, которые имеют признаки нелегальной деятельности, а также признаки финансовой пирамиды. В 2022 году их было на 15,5 процента меньше. Однако на этот раз "проекты" стали быстрее исчезать из Сети.

Речь идет о финансовых пирамидах, мошенниках, представляющихся брокерами, а также нелегальных кредитных организациях, действующих в Сети. Рекламными площадками для таких компаний стали социальные сети с мессенджерами.

Как отмечает регулятор, в 2023 году все пирамиды и брокеры-нелегалы предлагали пользователям вложиться в токены, либо внести взнос в криптовалюте. Наиболее популярные способы для зачисления средств – сервисы иностранного происхождения. 

Источник: Центробанк России ✓ Надежный источник
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