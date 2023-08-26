Мошенники начали пугать россиян массовым переходом на цифровые рубли

Официалы уже выступили с опровержением

В Свердловске начали действовать хитрые мошенники, которые решили обернуть в свою пользу новость о перспективах цифрового рубля в России. Жителям начали приходить фейки о якобы перевод региона на цифровой рубль и массовый сбор биометрии.

Региональный департамент информполитики указал, что недостоверные сведения распространяются через социальные сети и мессенджеры. Якобы для отказа от предоставления биометрических данных перед переходом на цифровые рубли нужно написать отказ от предоставления биометрических данных.

В действительности же никакого перехода региона на цифровой рубль нет и не предвидится. Соответственно, никто не будет менять порядок выдачи заработной платы или пособий с пенсиями для бюджетников и льготников. Писать заявление о предоставлении биометрии для этого точно не требуется.

Местные власти пояснили, что цифровой рубль введен в России с весны 2023 года в качестве дополнения к наличным и безналичным средствам. Однако он не имеет сроков годности.

Ранее "Утро" писало, что, согласно нововведениям в законодательстве, оплачивать покупки с помощью цифрового рубля смогут россияне, у которых имеются счета в тринадцати крупнейших банках страны.