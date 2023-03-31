Касается всех россиян: с 1 апреля в стране произойдет несколько изменений

Они затронут пенсии и ЖКХ

С приходом нового месяца в России ожидается, что в силу вступят ранее одобренные инициативы. Они касаются всех россиян, поскольку повлияют на размер пенсий и выплат, платежей за ЖКХ. Также в экономике страны ожидается важная цифровая реформа.

Изменения в размерах выплат

С 1 апреля планируется пересчитать размер социальных пенсий – их увеличат на 3,3%. В итоге ее средний размер по России составит 7 153 рубля. В годовом выражении их проиндексируют на 13%. Федеральные льготники тоже начнут получать повышенные выплаты.

Ожидаются изменения и в выплатах на детей от трех до семи лет. Семьи с доходом ниже прожиточного минимума могут получить перерасчет.

Изменения в оплате ЖКХ

В апреле рассчитывать платежи за коммунальные услуги начнут в новом формате – теперь оплата общедомовых нужд будет рассчитываться по фактическому потреблению, а не нормативу. Это может привести к тому, что размер суммы в квитанции увеличится.

Появится новая валюта в России

В следующем месяце начнется эксперимент по внедрению цифрового рубля. Россияне, у которых есть счета в 13 крупнейших банках страны, смогут совершать с его помощью переводы и оплачивать покупки, сообщает телеканал "360".

Снова начнет действовать туристически кэшбек

Если человек приобретет тур начиная с апреля и до самого лета, он может получить возврат денежных средств до 20 тыс рублей, передает "Пятый канал".