Под угрозой все: россиян предупредили о новой схеме мошенников

В ВТБ сделали важное заявление

Чрезмерно доверчивые граждане рискуют лишиться своих денежных накоплений. Мошенники изобрели новую схему обмана россиян. В ВТБ уже выступили с важным заявлением и предупредили клиентов о потенциальной угрозе.

Примечательно, что по угрозой находятся сразу все россияне. Новая мошенническая схема предполагает кражу денежных средств при операциях с социальными картами.

Социальными картами в России пользуются не только доверчивые старики, но и молодые люди. Их выпускают для различных категорий граждан, поэтому начеку следует находиться всем.

По данным РБК, аферисты получают доступ к банковским картам, сочиняя легенду о необходимости замены социальной карты. В ВТБ с мошеннической схемой уже знакомы и даже раскрыли ее детали для РБК.

Так, преступники звонят гражданам на городские номера и предлагают обновить социальные карты. Они просят мобильный телефон для отправки сообщения, якобы когда пластик будет готов.

В реальности же аферисты пользуются доверием граждан, чтобы сбросить пароль для личного кабинета банка. После этого они пытаются выяснить код из СМС и номер карты. Если удается, они переводят деньги клиентов на свои счета.

В банке напомнили, что чаще всего на уловки преступников попадают пожилые люди. В ВТБ призвали россиян никому не сообщать персональные данные, а при необходимости лично перезванивать в кредитную организацию.

Кстати, по кошельку граждан также может ударить нестабильный курс валют. Доллар уже побил годовой рекорд.