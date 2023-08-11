Новая схема обмана: мошенники научились управлять телефонами жертв

Новая схема обмана: мошенники научились управлять телефонами жертв
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россиян предупредили об опасности

Россияне ежедневно получают звонки от телефонных мошенников. Кто-то на уловки злоумышленников не ведется, а особо доверчивые в итоге теряют свои деньги. Одни хитрые схемы обмана раскрываются, но на их смену приходят новые. 

В ВТБ вычислили очередной план преступников по выманиванию средств у россиян. Главное отличие в том, что теперь они могут удаленно управлять телефонами своих жертв. Мошенники связываются с людьми в мессенджерах, сообщают об угрозе, которая нависла над их банковским счетом, а дальше просят установить приложение, которое якобы защитит деньги. 

Когда жертва скачивает приложение, злоумышленники просят продиктовать идентификационный номер. Но на самом деле это код доступа, который и дает им возможность получить удаленный доступ к смартфонам. В итоге мошенники могут самостоятельно управлять устройствами своих жертв и получить конфиденциальную информацию.

В банке напомнили россиянам о том, что сотрудники не имеют права требовать от клиентов загружать те или иные приложения. После получения подобной просьбы от "оператора", стоит позвонить в банк и удостовериться в том, что вам действительно звонили оттуда.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о другой схеме. Теперь мошенники для обмана россиян используют кино. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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