Как не попасться "на крючок" мошенников: россиянам дали совет

Не недооценивайте аферистов - среди них немало тонких психологов

Предложение о помощи и дальнейшие попытки завоевать доверие для убеждения в условных попытках перенести взрывчатое вещество, совершить тяжкое деяние или переписать квартиру поступает от "альтруистов", которые одновременно являются отменными психологами. По словам отставного полковника управления "Альфы" ЦСН Федеральной службы безопасности Виталия Демидкина, времена ныне такие, что незнакомцам лучше в принципе не доверять.

Эксперт указывают, что такие темные личности занимаются поиском тех, кто испытывает не самые лучшие времена в жизни – проблемы с трудоустройством, алкоголизм и иные причины. Помощь от таких людей должна насторожить.

Можно также стать жертвой зарубежных спецслужб и даже пропустить момент самой вербовки. Такие схемы, как правило, чаще срабатывают против одиноких и уязвимых персонажей.

"А почему тебе этот человек помог? Чем ты ему можешь быть интересен? А нет ли здесь подвоха?" — рассуждает эксперт в интервью для "Пятого канала".

Бесплатных благ в этой жизни, указывает эксперт, попросту не существует. Иными словами, принятие подобной помощи может стать в некоторой степени сделкой с дьяволом, который потребует от вас несоизмеримую услугу – а потому чем бдительнее вы себя ведете, тем лучше будет для вас.