Замешено кино: мошенники придумали хитрую схему обмана россиян

Уже есть жертвы

Россияне стали часто страдать от проделок мошенников в Интернете. Пока одних преступников раскрывают, другие придумывают новые схемы обмана россиян. Об одном из них сообщил банк ВТБ, ведь уже есть жертвы, лишившиеся своих денег.

Его клиенты пожаловались на то, что стали получать сообщения от владельцев иностранных номеров, в которых им предлагают оценить фильм, шоу или стриминговый сервис. И это, по их словам, не бесплатно. Мошенники обещают щедрое вознаграждение за помощь в обзорах. Если конкретно, то от 3 до 12 тысяч рублей.

Тот, кто клюет на эту уловку, должен связаться с менеджером и получить подробную инструкцию для начала работы. А выглядит она следующим образом. Человек заполняют анкету, в которой нужно указать свои контактные данные для получения документов о трудоустройстве. Далее ему направляется ссылка на сайт, где нужно осуществить регистрацию.

После этого человека просят пополнить свой счет, что якобы и даст право оценивать материалы. С каждым новым обзором сумма на счете начинает расти. Правда, это иллюзия, ведь вывести деньги с сайта уже не получится. Так жертвы мошенников и прощаются со своими деньгами, которые внесли на счет.