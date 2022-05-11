Предлагавшему инвестировать москвичам в криптовалюты инфоцыгану грозит тюрьма

Делец работал с подельниками по проверенной и рабочей схеме

Правоохранительные органы задержали 53-летнего жителя Подмосковья, который обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, гендиректор московской фирмы организовал с сообщниками схему по привлечению средств обманным путем.

Мужчина обещал клиентам высокий доход от вложений в цифровую платежную систему. Те переводили средства на сайты с обучающими программами, которые якобы превращали желающих в успешных дельцов.

Свой расчетный счет мошенник с подельниками открыл в зарубежном банке – туда перечислялись средства.

Подозреваемого задержали в Москве, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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