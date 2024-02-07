Приморские цыганки обманули пенсионеров почти на миллион рублей

За "снятие порчи" пожилые женщины отдали все накопления

Доверием пенсионеров постоянно пользуются телефонные мошенники. Но в Приморском крае бабушек обобрали прямо на улице. Ушлые цыганки, которые, как позже выяснилось, прибыли во Владивосток из Читы, напророчили женщинам проклятие, из-за которого они вскоре могут умереть. Пенсионерки, конечно же, поверили и попросили снять с них порчу.

Цыганки сообщили, что быстро помогут доверчивым бабушкам. Кроме того, обряд-то пустяковый: нужно завернуть побольше денег в газету и принести "спасительницам". Все до копеечки старушкам обещали вернуть, ведь деньги имеют особую энергетику, и нужны они только для снятия порчи, а не для оплаты услуг, убедили бабушек злоумышленницы.

Так, одна из наивных пенсионерок собрала все свои накопления и вручила мошенницам около 170 тысяч рублей. Сверток ей вернули, как и обещали, вот только вместо купюр в газете была обычная бумага. Но это женщина заметила только спустя несколько дней, передает женский журнал "Клео.ру".

Впрочем, цыганок достаточно быстро поймали. Как оказалось, промышлявшие женщины 51 и 50 лет приехали из Читы. Они уже имеют статью за похожие преступления. В этот раз общая сумма ущерба составила порядка 730 тысяч рублей. Уточняется, что все жертвы отдавали деньги добровольно.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме со взломом.