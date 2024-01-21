Мошенники придумали хитрые способы обмана россиян при покупке квартиры

Чаще всего они используют поддельные документы

Рынок недвижимости давно стал любимым местом орудования мошенников. С каждым годом они придумывают все более изощренные способы, чтобы нажиться на доверчивых гражданах.

Самый частый способ обмана – это преднамеренное банкротство, а также мошенничество с чередой смены владельцев за короткий промежуток времени.

Риэлторы утверждают, что сейчас есть и новая опасная схема, когда с продавцом связываются мошенники и убеждают его продать недвижимость на фиктивном заключении договора купли-продажи. Все объясняют необходимостью поймать преступника.

Настрожить покупателя при сделке в первую очередь должна срочная продажа жилья и неадекватно низкая для рынка цена. Часто мошенники могут ввести в заблуждение, предъявить поддельные документы или скрыть какие-то важные факты и информацию, что в итоге в будущем приведет к проблемам. Довольно часто для этого используют фальшивые доверенности.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как не попасться мошенникам в сфере обучения.