Мошенники придумали хитрые способы обмана россиян при покупке квартиры

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Рынок недвижимости давно стал любимым местом орудования мошенников. С каждым годом они придумывают все более изощренные способы, чтобы нажиться на доверчивых гражданах.
Самый частый способ обмана – это преднамеренное банкротство, а также мошенничество с чередой смены владельцев за короткий промежуток времени.
Риэлторы утверждают, что сейчас есть и новая опасная схема, когда с продавцом связываются мошенники и убеждают его продать недвижимость на фиктивном заключении договора купли-продажи. Все объясняют необходимостью поймать преступника.
Настрожить покупателя при сделке в первую очередь должна срочная продажа жилья и неадекватно низкая для рынка цена. Часто мошенники могут ввести в заблуждение, предъявить поддельные документы или скрыть какие-то важные факты и информацию, что в итоге в будущем приведет к проблемам. Довольно часто для этого используют фальшивые доверенности.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как не попасться мошенникам в сфере обучения.
Зрители не разделили обиду певицы-наставницы и осудили ее выходку
Поговаривают, что артист нашел способ решить свои трудности