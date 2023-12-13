Центробанк предупреждает о мошеннической схеме с купюрами в пять тысяч рублей

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Мошенники идут в ногу со временем, оперативно реагируя на прогресс. Особенно быстро они меняют схемы с появлением интернета. Не успеют правоохранительные органы предупредить об одной схеме, как тут же появляется другая. На сей раз ЦБ вскрыл способы мошенничества с фальшивым банковским приложением и обновлением купюр.
Суть схемы проста: обманщики во время звонка объясняют, что крайне необходимо проверить подлинность денег – особенно пятитысячных купюр. Шлют ссылку на приложение "Банкноты Банка России", очень похожее на реальное. Однако, несмотря на одинаковое название и схожий визуал, это – фейк. Если доверчивая жертва установит предложенную программу, она дает доступ к своему смартфону, а стало быть, деньгам. И ушлые аферисты легко воруют деньги.
Приложение "Банкноты Банка России" есть на официальном сайте. Но там нет механизма определения подлинности банкнот, а размещена лишь информация про защитные признаки всех купюр.
Но обманщики работают не только онлайн, помня о том, что пожилые люди нередко далеки от банковских приложений. Тогда они приходят в дом как социальные работники и предлагают обменять старые пятитысячные купюры на новые, на деле подсовывая поддельные банкноты. А особо ушлые во время этого мошенничества могут еще и своровать что-нибудь.
Центробанк предупреждает, что купюры в 100 и 5000 рублей действительно обновляются, но необходимости менять старые банкноты на новые нет: они находятся в обороте параллельно.
Поэтому в случае странных звонков лучше всего бросить трубку. И уж конечно не ставить никаких программ по ссылкам от посторонних. А при любых вопросах перезванивать в свой банк самостоятельно.
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