"Вам скидка": в России процветает новый вид мошенничества

Многие ведутся, рассчитывая на такую выгоду

Мошенники продолжают наживаться на доверии россиян – на этот раз они придумали, как выудить средства у именинников. Юрист Иван Соловьев рассказал, что теперь накануне дня рождения преступники отправляют жертве сообщение: в честь праздника предлагают товар от популярной сети бытовой техники с 50-процентной скидкой.

Люди выбирают подарок, проходя по ссылке в Интернете и совершают оплата. Естественно, в итоге нет ни денег, ни самого товара, уточняет neva.today. Оформлено все должным образом – так, чтобы у человека не возникло никаких подозрений.

"Будьте осторожны, перепроверяйте все предложения, особенно самые выгодные", – рекомендует юрист.