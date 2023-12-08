Самые опасные ошибки при создании паролей: никогда не повторяйте это

Следуйте этим советам, если не хотите, чтобы ваши данные утекли в сеть

Создать пароль для соцсети или другого ресурса – задачка не из простых. Многие предпочитают не заморачиваться с этим, чтобы невзначай не забыть код, и создают нехитрую комбинацию из личных данных – что-то вроде "девичья фамилия матери". Это неверный ход, утверждают аналитики EdgeЦентра. Они выявили распространенные промахи, которые делают пользователи при выборе паролей, тем самым облегчая задачу злоумышленникам.

Топ ошибок возглавило использование в паролях персональных данных (имена, фамилии, даты рождения) – на это указали 20,1% опрошенных. Далее следует применение одного пароля для всех аккаунтов – было у 18,6%.

Также россияне часто игнорируют пользовательские соглашения при скачивании приложений (17,3%), записывают пароли на бумажках (10,8%) или используют имена персонажей фильмов и книг (8,2%).

Эти на первый взгляд безобидные действия повышают риск взлома, утечки данных и мошенничества. Так что стоит к ним относиться более внимательно.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ нажиться на россиянах.