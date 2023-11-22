Как не стать жертвой обмана в "черную пятницу": помните об этих правилах

Мошенники мастерски играют на настроениях россиян

Многие россияне с нетерпением ждут громких распродаж, ради которых не только тратят собственные накопления, но и лезут в кредиты. Черная пятница – как раз одно из таких событий, во время которого миллионы желающих пытаются себе "урвать" шикарную брендовую вещь по отличной цене. Естественно, все это не укрывается от мошенников, которые знают, как извлечь выгоду из такой жертвы.

ИТ-эксперт Александр Вураско рассказал, о каких правилах следует помнить в преддверии "черной пятницы", чтобы не оказаться в числе жертв. Скамеры знают, что достаточно завлечь человека выгодной ценой и заставить ввести данные своей карты – или код, подтверждающий операцию. Тут многие теряют бдительность.

Как правило, самый простой "развод" россиян – фейковые интернет-магазины, на которых мошенники собирают конфиденциальные данные о своих жертвах на сайтах, которые живут пару дней, однако внешне практически неотличимы от оригинального интернет-магазина.

Перед "черной пятницей", кстати, начинается массовая электронная рассылка, чтобы завлечь пользователей на такие сайты. Так что нужно хорошо убедиться, что вы получили сообщение на электронной почте от настоящего сайта ретейлера.

Тщательно проверяйте в период распродаж данные о самом продавце и с крайней осторожностью относитесь к покупкам товаров в соцсетях.