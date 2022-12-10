Россияне начали экономить перед Новым годом

Россияне начали экономить перед Новым годом
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
И на продуктах, и на подарках

Российские потребители не готовы тратиться на новогодние подарки – аналитики указывают, что покупательская способность населения неуклонно снижается, а средний чек, как следствие, падает. В некоторой степени в 2022 году эта тенденция выражается, в том числе, и из-за ноябрьской черной пятницы. Однако факт остается фактом: россияне расходуют меньше денег на праздники.

Потребители продолжают экономить и в ходе предновогоднего сезона. Один из известных интернет-маркетингов провел собственное исследование, сделав вывод, что средний чек упадет к концу 2022 года на 17 процентов.

Средний чек на электронику и ювелирные изделия же останется, скорее всего, на прошлогоднем уровне в виде 20 тысяч рублей.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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