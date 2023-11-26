Психолог составил портрет идеальной жертвы мошенников

Психолог составил портрет идеальной жертвы мошенников
Фото: pixabay.com
Кто чаще всего попадает на удочку аферистов

Оформление сделок, подготовка документов, словущих всем требованиям закона – дело весьма сложное и рискованное. Зачастую этим пользуются аферисты, которые "кидают" доверчивых грждан. Чаще всего на крючок мошенников попадают две категории людей. Об этом рассказал психолог Михаил Хорс. Он составил портрет идеальной жертвы "развода".

По словам эксперта, аферисты довольно легко могут обмануть граждан, которые чрезмерно уверены в себе. Парадоксально, но на уловки злоумышленников нередко попадают именно те люди, которые считают, что уж с ними-то такого никогда не произойдет.

Объяснение простое – чрезмерная самоуверенность притупляет их чувство риска. И наоборот, абсолютно неуверенные в себе граждане тоже могут стать идеальной жертвой мошенников, Потому что они сомневаются даже в собственных решениях.

Ранее адвокат рассказала о новых правилах раздела имущества.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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