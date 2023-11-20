Имущественные споры при разводе: адвокат рассказала о новых правилах раздела имущества

Имущественные споры при разводе: адвокат рассказала о новых правилах раздела имущества
Фото: Freepik
Что необходимо знать каждому, когда подаешь заявление на расторжение брака

Около 72% браков в России заканчиваются разводом, то есть на каждые три брака приходятся два развода. В 2022 году развелись 683 тыс. россиян. Что нужно знать при расторжении отношений и как правильно поделить совместно нажитое имущество рассказала адвокат Анна Фролова.

Не все знают, что в Семейный кодекс были внесены изменения в рамках раздела имущества супругов. Уже более двух лет суды активно применяют новую норму права: отступление от равенства долей. Что же это такое?

По общему правилу имущество супругов делится пополам, но есть одно НО.

В случае если одна из сторон спора в суде докажет, что второй супруг совершал недобросовестные действия, которые привели к уменьшению общего имущества супругов, например, без ведома супруга отчуждал имущество в виде дарения или фиктивной сделки купли-продажи на третьих лиц или своих родственников, то суд отступает от равенства долей в разделе и выделяет второму супругу бОльшую долю либо денежную компенсацию . 

Адвокат Анна Фролова
Также важно знать, что НЕ все долги являются совместными. Так, даже если один из супругов давал согласие на займ или кредит у нотариуса, это не значит, что при разводе кредит или займ становится общим. Суд устанавливает, куда были потрачены взятые в долг денежные средства. Если они были потрачены не на нужды семьи, то долг можно признать личным долгом того супруга, на кого он был оформлен.

Если один из супругов вложился в ремонт личной квартиры второго супруга, купленной до брака, и ремонт существенно увеличил стоимость жилья, то в суде такая квартиру разделу не подлежит, но компенсация тому, кто вложился, положена. Размер компенсации определит судебная экспертиза. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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