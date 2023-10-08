Срочно поменяйте пароли: IT-специалист объяснил риски

Срочно поменяйте пароли: IT-специалист объяснил риски
https://unsplash.com
Даже если у вас самые надежные пароли с кучей строчных букв, символов цифр и так далее, их надо менять почаще

Раз в 3-6 месяцев пароли лучше придумывать заново, считают эксперты IT-индустрии, связанные с темой кибербезопасности. Особенно не рекомендуют в качестве пароля использовать даты рождения, клички питомцев и другие комбинации, содержащие персональные данные человека. Такие виды паролей – самые уязвимые.


Современные технологии давно научились собирать воедино все когда-то опубликованные данные потенциальных жертв и подбирать пароли на основе собранной информации. Так что если вы хоть раз публиковали дату рождения, номер автомобиля или иные личные сведения в соцсетях или на сайтах, то они могут стать основой для взлома.

На сегодня лучший вариант защитить свои соцсети, сайты и приложения – двухфакторная аутентифиация. Да, это несколько усложняет жизнь, при входе с нового устройства или после чистки кэша входить придется заново, но это усложнит мошенникам доступ к вашим данным. Вторым фактором для входа может стать пуш-уведомление или смс, которое придет в ту же соцсеть на вашем другом устройстве или же на номер телефона, зарегистрированного в вашем профиле.

Кроме того, айти-специалисты советуют не забывать про автоматический генератор длинных паролей, который составляет их из случайного набора букв, цифр и символов.
Напомним, летом 2023 года Совфед призвал россиян срочно сменить пароли на всех аккаунтах в социальных сетях.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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