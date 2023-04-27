IT-специалист ЯRUS рассказал, какое мини-приложение может стать популярным в российской соцсети

Российская соцсеть ЯRUS предоставила платформу для активных разработчиков. Какое приложение имеет шанс на отклик среди аудитории и насколько нужен опыт в разработке, рассказал менеджер по продукту соцсети ЯRUS Валерий Коляда.

Низкий порог входа и быстрый выход на рынок: в ЯRUS Mini Apps разработчики могут добавлять свои проекты и монетизировать их на 11 миллионную аудиторию пользователей. Кроме того, команда ЯRUS запустила конкурс: любой начинающий и уверенный программист может опробовать себя в создании интересного продукта и побороться за призовой фонд в 200 тысяч рублей.

"Однако важно помнить, что задача разработчика – сделать мини-приложение понятным для пользователя. Необходимо уделять внимание различным деталям, как "Меню", "Правила", "Результат игры"", – делится менеджер по продукту социальной сети ЯRUS Валерий Коляда.

Открытая экосистема принимает HTML5-приложения: популярным может стать любая простая игра или полезный сервис. Среди потенциальных проектов Валерий Коляда назвал простые игры, калькулятор финансов, рандомайзер, яркий виджет прогноза погоды, релаксатор или сервис подбора тренировок.

"В ЯRUS нет никаких ограничений на фантазии: разработчик должен учитывать только технические аспекты. Но это не имеет значение, ведь о проекте могут узнать миллионы россиян", – отметил специалист.

Конкурс ЯRUS Mini apps продлится до 15 мая. По итогам экспертное жюри оценит проекты разработчиков и объявит победителей, которые разделят 200 тысяч рублей.

Социальная сеть ЯRUS – кроссконтентная платформа без рекламы с сервисами новостей, музыки, событий, пользовательских блогов и инста-лент. Контент соцсети распределен по ярусам – неким полочкам с личными интересами: пользователь может выбрать, в какой день смотреть мемы с котиками, а когда читать политические новости.

Сегодня скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.

