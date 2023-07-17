Ученые предсказали "интернет-апокалипсис" через два года

Ученые предсказали "интернет-апокалипсис" через два года
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вспышки на Солнце приведут к печальным последствиям

Сильнейшая магнитная буря может обрушиться на Землю уже в 2025-ом году, предупреждают ученые. Последствия для планеты окажутся катастрофическими, явление может сказаться на работе техники, что неминуемо вызовет "интернет-апокалипсис", предупреждают специалисты.

Подобное в истории было зафиксировано 25 раз, но из-за ускорения циклов и развития технологий магнитные бури могут приводить к крайне неблагоприятным исходам. 

Представители британского Национального управления океанических и атмосферных исследований утверждают, что часть современных систем в результате явления могут полностью разрушится или отключиться. Особенно это будет касаться энергоструктуры планеты.

Опасения по поводу "интернет-апокалипсиса" появились после комментария эксперта Сангиты Адбу Джиоти в 2021 году, где она высказалась о вероятном отказе работе связи в случае магнитной бури. В соцсетях люди выражают опасение, что если подобное произойдет – это станет настоящей катастрофой. 

Источник: Daily Star ✓ Надежный источник
новости партнеров

На Угледарском направлении исчезла иностранная техника

Любопытной информацией поделился комбат

Туризм в Турции рухнул: отельеры сообщают о тяжелой ситуации с россиянами

Особенно страдают отели класса "люкс", в которые никто не заселяется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей