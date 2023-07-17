Ученые предсказали "интернет-апокалипсис" через два года

Вспышки на Солнце приведут к печальным последствиям

Сильнейшая магнитная буря может обрушиться на Землю уже в 2025-ом году, предупреждают ученые. Последствия для планеты окажутся катастрофическими, явление может сказаться на работе техники, что неминуемо вызовет "интернет-апокалипсис", предупреждают специалисты.

Подобное в истории было зафиксировано 25 раз, но из-за ускорения циклов и развития технологий магнитные бури могут приводить к крайне неблагоприятным исходам.

Представители британского Национального управления океанических и атмосферных исследований утверждают, что часть современных систем в результате явления могут полностью разрушится или отключиться. Особенно это будет касаться энергоструктуры планеты.

Опасения по поводу "интернет-апокалипсиса" появились после комментария эксперта Сангиты Адбу Джиоти в 2021 году, где она высказалась о вероятном отказе работе связи в случае магнитной бури. В соцсетях люди выражают опасение, что если подобное произойдет – это станет настоящей катастрофой.

