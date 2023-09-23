Аферисты далеко не ходят и повторяют одни и те же приемы

Телефонные мошенники могут умело маскироваться, однако по ключевым фразам их все-таки можно вычислить. Финансовый эксперт Мери Валишвили указывает, что те, прежде всего, пытаются бить по близким.

Начинаются такие истории с фразы "с вашим близким случилась беда". Затем жертве уточняют, что близкий попал в автомобильную аварию и лежит в больнице. Иногда умудряются звонить и представляться от его имени. Здесь важно сохранять спокойствие. Можно сбросить звонок и самим перезвонить человеку, за которого вы стали переживать.

Еще один известный ход – псевдооперации со счетами. "Сотрудники банка" представляются службой безопасности и просят "продиктовать номер" карты или СМС. В таком случае необходимо срочно прерывать разговор.

Еще один сценарий – жертве сообщают о конфиденциальности беседы, утверждая, что разглашение информации третьим лицам недопустимо. Вспомните: в действительности при обращениях в банк вас предупреждают, что в целях улучшения качества обслуживания или безопасности все диалоги записываются.