Мошенники придумали четыре хитрых способа обмануть россиян перед Новым годом

Не попадитесь на уловку

Даже перед праздниками расслабляться особо нельзя – мошенники только и ждут момента, чтобы завладеть средстами человека, когда он особенно уязвим. В ЦБ рассказали, что злоумышленники придумали четыре хитрых способа обмануть россиян перед Новым годом. Для всех используются специальные фишинговые сайты.

Первая схема – порталы для покупки билетов. Часто россияне стараются отдохнуть где-то во время новогодних каникул. Большая скидка или слишком привлекательное предложение должны оттолкнуть, поскольку часто это является обманом.

Вторая схема – продажа билетов на спектакли, концерты и постановки. Аферисты продают все либо со скидкой, либо за двойную цену.

Третий способ обмана связан с праздничными подарками. Например, продажей чего-то в соцсетях. Конечно, среди них есть и добросовестные продавцы, но нужно быть осторожными.

И последний метод заключается в скидках на товары на различных маркетплейсах.

"На этих сайтах все может выглядеть очень похоже на ресурсы настоящих ритейлеров – качественные фото, похожие цена и дизайн сайта, форма заказа", – предупреждают эксперты.

По их словам, в таких ситуациях лучше пользоваться официальными приложениями в мобильных устройствах.

Ранее в ЦБ предупредили о мошенничестве с купюрами пять тысяч рублей.