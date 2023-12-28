Мошенники придумали четыре хитрых способа обмануть россиян перед Новым годом

Мошенники придумали четыре хитрых способа обмануть россиян перед Новым годом
Фото: freepik.com
Не попадитесь на уловку

Даже перед праздниками расслабляться особо нельзя – мошенники только и ждут момента, чтобы завладеть средстами человека, когда он особенно уязвим. В ЦБ рассказали, что злоумышленники придумали четыре хитрых способа обмануть россиян перед Новым годом. Для всех используются специальные фишинговые сайты.

Первая схема – порталы для покупки билетов. Часто россияне стараются отдохнуть где-то во время новогодних каникул. Большая скидка или слишком привлекательное предложение должны оттолкнуть, поскольку часто это является обманом.

Вторая схема – продажа билетов на спектакли, концерты и постановки. Аферисты продают все либо со скидкой, либо за двойную цену.

Третий способ обмана связан с праздничными подарками. Например, продажей чего-то в соцсетях. Конечно, среди них есть и добросовестные продавцы, но нужно быть осторожными.

И последний метод заключается в скидках на товары на различных маркетплейсах. 

"На этих сайтах все может выглядеть очень похоже на ресурсы настоящих ритейлеров – качественные фото, похожие цена и дизайн сайта, форма заказа", – предупреждают эксперты.

По их словам, в таких ситуациях лучше пользоваться официальными приложениями в мобильных устройствах.

Ранее в ЦБ предупредили о мошенничестве с купюрами пять тысяч рублей.

Источник: Газета.ру
По теме

Объявлено об эмиграции Ивлеевой из России после скандала

Раскрыто дальнейшее будущее в звезды

Близкий друг сделал заявление о возвращении Пугачевой в Россию

Гитарист Левшин поделился мнением на этот счет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей