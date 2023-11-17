Почему никогда нельзя оставлять чеки на кассе

Обычно покупатели бросают эти бумажки в мусорку или оставляют в лотке у кассира чеки - так делать точно не стоит

Мало кто из нас тщательно собирает чеки при покупке в магазинах, если речь не идет о технике или крупных дорогих предметах. В этом случае они нужны для гарантийного ремонта или возврата товара. А вот в продовольственных магазинах или при мелких приобретениях чеки почти никто не берет, бросая их в лотке кассы или швыряя в мусорку. Этого не стоит делать по нескольким причинам.

Первое: существует масса приложений для кэшбека. Возиться со сканом чеков или нет, выбор каждого. Серьезных сумм там не заработать, но несколько сотен вполне могут вернуться на карту. Хотя гораздо проще завести банковскую карту уже с кэшбеком: достаточно будет просто платить ею за покупки, а кэшбек начислится сам.

Второе: по чеку удобно проверить список купленного. Вы могли ошибиться в цене (а когда покупок много, по сумме этого сразу не понять), продавец мог вписать лишнее – к сожалению, и такое случается, а товар мошенники потом забирают себе, ведь он оплачен доверчивым покупателем. Ну и просто проверить, не забыли ли чего купить, проще, чем рыться в забитой продуктами сумке.

Еще один момент, не грозящий лично вам, но удобный для мошенников: они могут украсть такой же товар и предъявить на кассе чек, якобы доказывающий покупку (или то, что куплен предмет был в другом магазине). Не стоит давать аферистам повод для обогащения.

И наконец, на чеке печатается сумма покупки и последние четыре цифры карты. Это можно использовать в телефонном разговоре для выманивания денег – правда, в том случае, если мошенники сумеют найти ваш телефон.

Резюмируем: вы не особо рискуете, бросая чеки в магазине, но в деле финансовой безопасности осторожность никогда не бывает лишней. Гораздо лучше пробежаться глазами по чеку, проверяя список покупок, а потом уничтожить его, не бросая целым.

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