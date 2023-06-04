Мировые ретейлеры бьют тревогу из-за процветающего магазинного воровства

За прошлый год убытки составили 100 млрд долларов

Из-за высокого уровня инфляции розничные сети Соединенных Штатов и Европы переживают рост убытков из-за прилавочных краж, которые совершают как в одиночку, так и целыми группами.

"Коммерсант" пишет, что за 2022 год убытки от краж в магазинах США, по данным американской Национальной федерации розничной торговли, составили порядка 100 миллиардов долларов.

Фиксируются не только магазинные кражи, но и более сложные – процветает организованное воровство во время перевозки товаров из склада в магазин. Розничная сеть Target сообщила, что по итогам текущего года магазинные кражи могут принести убытки в 500 млн долларов.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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