Один продукт чаще всего воруют в магазинах

В последнее время количество мелких краж заметно увеличилось

Экономическая ситуация в нашей стране, да и в мире в целом, оставляет желать лучшего. На этом фоне существенно возросло количество мелких бытовых краж. Дошло до того, что магазины даже начали вести статистику и выяснили, какие продукты чаще всего уносят с собой воришки.



Очевидно, что увеличение количества краж произошло из-за того, что многие люди потеряли возможность покупать полюбившиеся продукты. Чаще всего из магазинов воруют дорогостоящие товары. На первом месте оказался сыр. Выяснилось, что практически каждая пятая кража связана именно с этим продуктом. Отмечается, что в последнее время сыр заметно подорожал, что могло сказаться на его привлекательности для нечестных на руку посетителей.



На втором месте расположилось сливочное масло. Этот необходимый для повседневной жизни продукт также стоит достаточно дорого и теперь часто пропадает с полок магазинов благодаря умелым действиям нарушителей порядка. Далее в рейтинге идет колбаса и крепкие алкогольные напитки. Эти товары также заметно взлетели в цене, теперь их воруют значительно чаще.



По мнению сотрудников безопасности, среднестатистический вор является мужчиной лет за 40, у которого серьезные проблемы с работой и тяжелая жизненная ситуация. Впрочем, воришками зачастую оказываются весьма прилично выглядящие люди. Так что охранникам приходится держать ухо востро и внимательно следить за происходящим в магазине.

