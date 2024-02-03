Фразы могут использовать против вас

Количество мошеннических звонков на телефоны россиян не уменьшается, и, казалось бы, все давно предупреждены о последствиях разговора с незнакомцами, однако регулярно на удочку злоумышленников попадаются многие граждане. Эксперт по кибербезопасности Константин Шуленин рассказал, что бывает опасно даже просто брать трубку, ведь все записывают для дальнейшей возможности нажиться.

Специалист рассказал, какие два слова категорически нельзя говорить телефонным мошенникам. Это "да" и "нет". Довольно часто люди используют первое, чтобы просто ответить на телефонный звонок, но в дальнейшем злоумышленник может воспользоваться голосом, чтобы позвонить в банк и выведать важную информацию.

"Альтернативными вариантами могут быть "слушаю вас", "не имею возможности", "отрицаю"", – приводит его слова женский журнал "Клео.ру".

Любую беседу, которая кажется подозрительной, лучше прерывать сразу же, а не ждать, когда человек на другом конце провода узнает от вас что-то важное. Также не стоит пытаться разыгрывать мошенника или пытаться ему отомстить, ведь в дальнейшем они тоже могут отыграться с помощью записи вашего голоса.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, нужно ли заклеивать камеру на ноутбуках и смартфонах, чтобы избежать мошенничества.